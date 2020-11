In de regio Leiden is tijdens de tweede ronde een stuk minder geld uitgekeerd in het kader van de NOW-regeling dan tijdens de eerste ronde, zo blijkt uit onderzoek van zelfboekhouden.com. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om werkgevers die omzetverlies lijden door de coronacrisis tegemoet te komen.

Oegstgeest is de grootste daler in de regio Leiden. Die gemeente krijgt een kleine 4 miljoen euro minder uitgekeerd dan in de eerste periode (-67,47 procent). Zoeterwoude levert bijna 2,5 miljoen euro in.

Voorschoten, Leiderdorp en Leiden leveren elk tussen de 52 en 55 procent in, wat voor Leiden neerkomt op een bedrag van ongeveer 21 miljoen euro.

Het grootste bedrag in Leiden is uitgereikt aan Stichting Centre for Human Drug Research Lab, een groot onafhankelijk bedrijf dat wetenschappelijk onderzoek doet naar medicijnen: ruim 1,3 miljoen euro. Ook reisorganisatie Riksja Online B.V. kreeg nog een kleine 1,2 miljoen euro toegekend.

Het UWV zegt dat de bedragen bewust lager waren. De uitkeringsinstantie ziet graag dat bedrijven niet blijven leunen op overheidssteun en zo gemotiveerd worden om zich aan te passen aan de huidige economische situatie. De derde NOW-regeling, waarvoor bedrijven nu een aanvraag in kunnen dienen, zal wederom lager zijn. Hetzelfde geldt voor een eventuele vierde en vijfde periode.