De Hooigracht in Leiden is weer in beide richtingen open voor verkeer. Na een volledige afsluiting van drie weken in september, ging de helft van de vernieuwde straat in oktober weer open. Vanaf zaterdag is ook de andere weghelft weer beschikbaar.

De herinrichting van de Hooigracht is hiermee bijna afgerond. In december plant de gemeente nog nieuwe bomen langs de weg. De bomen die langs de Hooigracht stonden moesten worden gekapt om de werkzaamheden mogelijk te maken.

Maandag start de uitvoering van de derde en laatste fase van de herinrichting van het gebied. Dan gaat de Sint Jorissteeg tussen het Levendaal en de Hogewoerd voor drie maanden op de schop.