Het Circulair Warenhuis heeft een nieuw onderkomen op het terrein van DZB aan de Nachtegaallaan in Leiden. Wethouder Yvonne van Delft opende symbolisch het warenhuis door zich als eerste klant te melden bij de ingang van het pand.

Het bezoek van de wethouder is ook onderdeel van de werkbezoeken die de collegeleden deze week afleggen in het kader van de Week van het Ondernemerschap. In Leiden wordt gewerkt aan een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat.

"Voor een gezonde toekomst en ons klimaat richten we ons op slim en zuinig grondstoffengebruik, veel minder afval, meer hergebruik en minder verspilling", aldus Van Delft.

Het Circulair Warenhuis wil een breder publiek aanspreken en het belang van hergebruik onder de aandacht brengen. "Het moet mensen aan het denken zetten over hoe we met onze spullen omgaan", vertelt Rutger Bos, directeur van Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis. "Dus niet direct als iets kapot is voor een nieuw goedkoop product kiezen, dat je ook weer weggooit als dat stukgaat."

Op korte termijn wordt een plan uitgewerkt om meer waardevolle materialen uit het grof huisvuil te halen. Dit gebeurt via een nieuwe route waarlangs grof huisvuil via Kringloopbedrijf Het Warenhuis op de Waard naar de Milieustraat wordt gebracht. Hierbij wordt kennis en ervaring over waardevolle afvalstromen tussen medewerkers van de Milieustraat en Kringloopbedrijf Het Warenhuis gedeeld.