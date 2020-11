Museum Naturalis in Leiden heeft samen met het Dinosaur Museum in Nagasaki in Japan het skelet van de bekende T. rex 'Trix' gereconstrueerd met een 3D-printer, zo meldt Naturalis.

Trix is een skelet van een zeldzaam complete, 66 miljoen jaar oude, volwassen Tyrannosaurus rex. De botten van Trix zijn het afgelopen jaar met een 3D-printer gekopieerd. In november en december van dit jaar wordt de nieuwe T. rex gemonteerd in de entreehal van Naturalis.

Tot 16 december is het 3D-geprinte bouwpakket van Trix te zien in Naturalis. Dit is om te oefenen voor het opbouwen in Nagasaki. De planning is om in maart het volledige pakket van ongeveer 320 botten naar Japan te vervoeren.

Het doel is om ook in Nagasaki het verhaal over het belang van wetenschappelijk onderzoek te vertellen. De kopie moet dan ook zo goed mogelijk zijn. "We hebben vernieuwende technieken gebruikt, hierdoor is het skelet erg natuurgetrouw geworden", zegt Pasha Van Bijlert, anatoom en 3D-modelleur, op de website van Naturalis. Hij heeft de digitale reconstructie gemaakt.

Er zijn enkele verschillen tussen de kopie en de echte Trix. Zo wil het museum in Nagasaki graag dat de T. rex in een aanvallende houding tentoongesteld wordt. Dit geeft een imposant en groot beeld. Trix heeft in Naturalis juist de kop dicht bij de grond, zodat de bezoekers oog in oog staan met de enorme schedel van miljoenen jaren oud. Ook komen de knieën dichter bij elkaar. "De T. rex wordt overal ter wereld vaak erg wijdbeens neergezet, iets wat eigenlijk niet helemaal correct is als je kijkt naar gefossiliseerde voetafdrukken van dinosauriërs", legt Van Bijlert uit.