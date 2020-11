Het aantal doorverwijzingen naar Halt in de Leidse regio is in 2019 met 45 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Zoeterwoude steekt er met kop en schouders bovenuit, daar steeg het aantal taakstraffen voor jongeren zelfs met 143 procent.

Het aantal overtredingen dat de afgelopen jaren naar Halt werd doorgestuurd, schommelde elk jaar al wel licht. In 2017 verwees het Openbaar Ministerie (OM) 209 jongeren door naar de instelling.

In 2018 daalde dat aantal licht naar 196 in de Leidse regio. In 2019 steeg dat echter fors naar 284. Bij Halt krijgen jongeren die een overtreding of misdrijf hebben begaan een taakstraf, zonder dat de pubers daarna een strafblad krijgen.

Het aantal jongeren dat in de fout gaat, verschilt sterk per gemeente. In Oegstgeest werden in 2019 relatief de meeste mensen doorverwezen: 29,6 per duizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In Zoeterwoude (27,4), Leiderdorp (23,8), en Leiden (19,5) was het aantal doorverwijzingen lager, maar lag nog wel veel hoger dan het landelijk gemiddelde (12,0).

'Grote aantal taakstraffen door samenwerking tussen overheidstanties'

In Voorschoten lag het aantal doorverwijzingen (achttien per duizend jongeren) het laagst, maar ook daar worden nog veel meer jongeren doorverwezen dan elders in het land. Volgens een woordvoerder van Halt is het grote aantal taakstraffen in de Leidse regio te verklaren door een goede samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties.

"Een goede samenwerking bevordert adequate verwijzingen. Daarnaast hebben de verschillende gemeenten in de Leidse Regio actieve en pro-actieve (wijk)agenten", zegt de woordvoerder. Volgens haar is er geen reden om aan te nemen dat de jeugdcriminaliteit in Leidse Regio zorgelijk of bovengemiddeld is.

De hoge cijfers geven volgens haar juist een goed beeld van de hoeveelheid overtredingen onder jongeren. Het gaat in Leiden dan bijvoorbeeld om delicten als winkeldiefstal, maar ook om baldadigheid, alcohol en schoolverzuim. Over 2020 zijn nog geen totaalcijfers beschikbaar, maar de woordvoerder laat weten dat er dit jaar ook al zo vijftig keer is doorverwezen voor jongeren die zich niet aan de coronaregels hebben gehouden.

Progressief Oegstgeest heeft eind oktober al vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil weten hoe het kan dat het aantal doorverwijzingen naar Halt structureel hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Ook willen de raadsleden weten om wat voor delicten het gaat en wat de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Het antwoord op die vragen volgt binnenkort.