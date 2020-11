De gemeente Leiden gaat in gesprek met bewoners van Leiden-Noord over hoe hun wijk er in 2040 uit moet gaan zien. Hoewel het nog twintig jaar duurt, vindt de gemeente het wel belangrijk om er nu alvast over na te denken. Donderdag start een serie digitale gesprekken.

Bewoners kunnen tijdens deze gesprekken een week lang hun stem laten horen over de toekomst van hun wijk. De gesprekken worden gehouden onder leiding van de onafhankelijke organisatie Leidse Gesprekken.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van de gesprekken bij het maken van het zogenoemde ontwikkelperspectief. In dat document staat in grote lijnen hoe Leiden-Noord er over twintig jaar uit moet gaan zien.

Naast de gemeente en bewoners zijn ook (maatschappelijke) instellingen en bedrijven betrokken. Er wordt onder meer gekeken naar de toekomst van de woningen, de ondernemers, de bereikbaarheid en de natuur.

Het ontwikkelperspectief is een uitwerking van de omgevingsvisie Leiden 2040. Die uitwerking wordt niet voor elke wijk gemaakt, maar alleen voor wijken waar de komende tijd veel veranderingen zullen plaatsvinden.

In Leiden-Noord vinden op dit moment op verschillende plekken in de wijk al bouwwerkzaamheden plaats. Ook wordt het riool vervangen en wordt er gewerkt aan een aardgasvrije wijk. Daarnaast wordt de openbare ruimte heringericht.