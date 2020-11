Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest mag verder gaan met het op de kaart zetten van het dorp. De gemeente Oegstgeest is positief over het werk van de stichting die in 2017 werd opgericht.

De organisatie kreeg in 2017 voor drie jaar subsidie. Voor het eerste jaar 90.000 euro en daarna 75.000 euro per jaar.

Dorpsmarketing Oegstgeest voldoet aan de gestelde voorwaarden. Daarnaast wordt de stichting breed gesteund in het dorp en organiseert ze activiteiten, door een bijdrage vanuit het bedrijfsleven.

Op 17 december krijgt de stichting te horen of ze subsidie krijgt, om welk bedrag het gaat en voor hoelang dit zal zijn.