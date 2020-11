Net als een aantal weken geleden, steekt de Leidse burgemeester Henri Lenferink inwoners ook deze week weer een hart onder de riem met een brief. Hij roept de inwoners op om vol te houden, zodat we in december meer ruimte krijgen om Kerst en Sinterklaas samen te vieren.

De burgemeester start zijn brief met de woorden: "Deze weken hebben we allemaal te maken met extra coronamaatregelen. Nog minder mogelijkheden voor een uitstapje, nog minder bezoek thuis. Het is nog net geen totale lockdown, maar zo voelt het wel. Ik vind het net als u niet makkelijk, ik mis het "in het echt zien" van mensen en ik mis het bij elkaar kunnen zijn met familie en vrienden. En als ik de mensen zo hoor, mist u dat ook."

Lenferink benoemt dat het vooral voor iedereen uit de horeca- ,cultuur- en evenementenbranche zuur is. "Met het sluiten van deze bedrijven is ook een stuk ziel uit de stad verdwenen."

Hoe vervelend de huidige situatie ook is, de maatregelen zijn nodig om de overbelasting van de zorg te voorkomen, voor de mensen die in de zorg werken en de mensen die gewone zorg nodig hebben, zegt Lenferink. De burgemeester prijst zichzelf gelukkig nog gezond te zijn, maar het virus komt steeds dichterbij.

Hij benadrukt dat het momenteel al een stuk beter gaat dan de afgelopen weken. "Ik hoop dat dit zo blijft en dat we na deze twee weken weer terug kunnen naar de iets lichtere maatregelen. En nog fijner zou het zijn als we in de december weer iets meer ruimte krijgen om met onze dierbaren Sinterklaas en Kerst te vieren."

Tot slot geeft Lenferink de Leidenaren een tip mee: "Er wordt veel van ons gevraagd, zorg ook voor een beetje ontspanning. Ik kan er na een mooie herfstwandeling of een lange fietstocht altijd weer even tegen. Misschien helpt u dat ook. Beweging in de buitenlucht en de najaarszon is goed voor onze gezondheid en onze weerstand."