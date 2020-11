Meerdere bedrijven langs de Lammenschansweg in Leiden verlaten het gebied. Deze zomer zeiden ondernemers tegen nieuwspartner Sleutelstad al dat ze het gevoel hadden te worden weggepest.

Het gaat om de bedrijven aan de Lammenschansweg in de driehoek met het water van de Trekvliet en het spoor. Aan de Lammenschansstrip zaten grote zaken zoals Intersport, de Gamma, autodealer Renault en familiebedrijf Zirkzee Wonen en Slapen. Laatstgenoemde levert voor het einde van volgend jaar de sleutel in.

De autodealer vertrekt halverwege januari 2021 en aannemersbedrijf Schouls dat aan de Kanaalweg is gevestigd, is nog in onderhandeling over een vertrek.

Nog voordat de bedrijven langs de Lammenschansweg vertrokken zijn, worden de nieuwe bouwplannen gepresenteerd. Het gaat om vier grote projecten. In totaal gaat het naar schatting om meer dan duizend woningen en meer dan vijfhonderd parkeerplaatsen.

De ondernemers zijn niet gedwongen te vertrekken, maar door de herontwikkeling van het gebied wordt het hen moeilijker gemaakt om te blijven. Zo zouden parkeerplekken verdwijnen waardoor het voor hun klanten en leveranciers lastiger werd om langs te komen.

In plaats daarvan kwamen dure parkeergarages. "Ik kreeg plannen te zien waarbij de hoofdweg achter mijn zaak langs liep. Daardoor zou mijn etalage aan de verkeerde kant zitten", zegt Willem-Jan Zirkzee van Zirkzee Wonen en Slapen. "Het ondernemen op de huidige locatie wordt daardoor effectief onmogelijk."

Omslag in mei 2019: Grootschalige detail versterken niet de bedoeling

Met de herontwikkeling van de Lammenschansdriehoek zou de situatie in eerste instantie voor ondernemers juist verbeteren. "Wonen zou worden toegevoegd aan werken", zegt Zirkzee.

In mei 2019 kwam er een omslag in die gedachte bij de herziening van de gebiedsvisie. Daarin stond namelijk dat "het niet de bedoeling is om de grootschalige detailhandel te versterken."

Deze gang van zaken wordt ook wel een uitrookbeleid genoemd. De ondernemer mag blijven, maar de gemeente faciliteert dat het steeds lastiger wordt. Voordeel voor de gemeente is dat ze geen compensatieregelingen hoeven te treffen.

Vier jaar geleden ook al zorgen over regionale Retailvisie

Vier jaar geleden maakte CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie zich er al zorgen over. Bij het bespreken van de regionale Retailvisie werden een paar gebieden aangewezen als bedrijventerrein. De Lammenschansdriehoek viel daar niet onder. Bleijie vroeg om een uitsterfconstructie waarbij het stoppen van ondernemingen een natuurlijk proces is. Dat lijkt niet te zijn gebeurd.

Zirkzee sluit de deuren van zijn pand voor het einde van 2021. Iets nieuws heeft hij nog niet en dat zal ook niet makkelijk gaan. In de retailvisie is vastgelegd waar in de regio bedrijven zoals de meubelzaak van Zirkzee zich mogen vestigen. Dat maakt het lastig voor Zirkzee omdat op de plekken van de zogeheten perifere detailhandelsvestigingen (PDV's) vaak al een bedrijf zit die dezelfde meubelmerken verkoopt. "Terwijl het door de coronatijd juist zo goed gaat met onze sector", zegt Zirkzee.

De Renault-dealer Zeeuw en Zeeuw heeft wel een nieuwe locatie, maar dat is volgens vestigingsmanager Marcel Hoft niet ideaal. Ze trekken in bij de Mitsubishi-dealer in Leiderdorp die ook onder Zeeuw en Zeeuw valt. "Het liefst hadden we een ander pand, maar in Leiden is dat niet te doen. Door te verhuizen naar Leiderdorp hebben we veel minder ruimte", zegt Hoft.