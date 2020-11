Bij de controle van een auto op de Oude Spoorbaan in Leiderdorp zijn woensdag twee verdachten aangehouden op verdenking van het dealen in drugs.

Op de achterbank van de auto lagen diverse lachgastanks. De politie kreeg tijdens de controle het vermoeden dat er mogelijk ook verdovende middelen in de auto verstopt lagen. Na een uitvoerige controle vond de politie achter de radio diverse ponypacks en kokertjes met hierin cocaïne.

De twee verdachten van achttien en twintig jaar oud uit Den Haag zijn aangehouden. De achttienjarige verdachte is gisteren in vrijheid gesteld, de twintigjarige verdachte zal vandaag in het belang van het onderzoek worden voorgeleid bij de officier van justitie.