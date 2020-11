Het Leidse museum Naturalis is genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs, waarmee het 100.000 euro kan winnen. Naast Naturalis zijn ook het Mauritshuis en het Eye Filmmuseum genomineerd.

Naturalis zou het prijzengeld willen gebruiken om een professionele studio te bouwen. De verhalen en onderzoekers van Naturalis kunnen daarmee zelfs tot in klaslokalen en huiskamers reiken. Hiermee wil Naturalis ervoor zorgen dat mensen meer gaan geven om de natuur en er beter voor gaan zorgen.

Het museum heeft een collectie van ruim 40 miljoen objecten, verdeeld over negen verschillende thema's. Alles heeft te maken met het leven op aarde, van duizenden jaren geleden tot nu.

De BankGiro Loterij Museumprijs is een culturele publieksprijs die dit jaar voor de dertiende keer wordt uitgereikt. De categorie van dit jaar is 'Achter de schermen voor het voetlicht'. Dit slaat op het museum dat het beste haar activiteiten achter de schermen voor het voetlicht kan brengen. Op basis hiervan is Naturalis geselecteerd als kanshebber.