De directeur van museum De Lakenhal in Leiden, Meta Knol, vertrekt per 31 december dit jaar. Ze maakt definitief de overstap naar Leiden European Science, waar ze sinds juli al tijdelijk directeur is.

Haar waarnemer Oskar Brandenburg, hoofd Programma & Collecties van het museum, blijft aan totdat een opvolger is aangenomen.

Knol noemt haar taak bij Museum De Lakenhal volbracht.