De gemeente Leiden gaat zich meer inzetten om mondkapjes beschikbaar te stellen voor mensen met de laagste inkomens. Dat stelt het college in de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Tiny Klever (PvdA).

"Er mogen geen financiële belemmeringen zijn om overheidsgebouwen en supermarkten te betreden", staat in het antwoord van het college.

Op dit moment worden er al op verschillende manieren mondkapjes uitgedeeld. Zo zijn er bij het Stadskantoor mondkapjes beschikbaar en delen de voedselbank en Stichting Leergeld gratis mondkapjes uit.

Daarbovenop is het college nu van plan mondkapjes aan te bieden in buurthuizen. In Leiderdorp is de gemeente ook van plan mondkapjes te verstrekken.