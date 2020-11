De Willem de Zwijgerlaan in Leiden wordt komend weekend afgesloten vanwege werkzaamheden. Tussen de Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan wordt van donderdag 20.00 uur tot zondag 9.00 uur gewerkt aan de weg.

De werkzaamheden worden gedurende drie nachten en zaterdag overdag uitgevoerd. Vrijdag vinden overdag geen werkzaamheden plaats en is de Willem de Zwijgerlaan van 6.00 tot 20.00 uur open voor verkeer.

Tijdens de afsluiting worden omleidingsroutes met borden aangegeven. Ook zet de gemeente verkeersregelaars in voor een vlot en veilig verloop van het verkeer.

De kruisingen bij de Gooimeerlaan en IJsselmeerlaan/Sumatrastraat blijven open en begaanbaar voor verkeer. Het busverkeer rijdt de reguliere routes behalve op zaterdag overdag en in de avond. Buslijnen 6, 56, 365 en 410 rijden dan via alternatieve wegen. Voor hulpdiensten blijft het afgesloten traject in geval van nood bereikbaar.

Van maandag 23 november en met woensdag 25 november is de Willem de Zwijgerlaan nog een keer afgesloten tussen IJsselmeerlaan en Zijlbrug. In drie nachten wordt van 20.00 uur tot 6.00 uur gewerkt aan de weg. Overdag is de rijweg gewoon open voor verkeer.