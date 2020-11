Een vrouw in een scootmobiel is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de kruising van de Burggravenlaan met de Asserstraat in Leiden.

De vrouw raakte als gevolg van het ongeluk uit haar scootmobiel.

Ambulancepersoneel heeft haar ter plaatse gecontroleerd. De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.