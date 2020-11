Een auto is woensdagmiddag op de Churchilllaan in Leiden hard in botsing gekomen met de achterkant van een vrachtwagen.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de personenauto nagekeken. Het is niet bekend of de persoon naar het ziekenhuis is vervoerd.

De schade aan de auto is fors. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.