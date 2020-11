Dat de Partij voor de Dieren en de SP sportwethouder Paul Dirkse dinsdagavond van "emotionele betrokkenheid" beschuldigden, viel slecht bij veel andere raadsleden en het Leidse college van burgemeester en wethouders. De partijen uitten de beschuldiging tijdens de behandeling van het inrichtingsplan Wijksportpark Roomburgerpark.

De twee partijen zeggen dat Dirkse emotioneel bij hockeyclub Roomburg betrokken is. Daardoor zou hij in de ogen van de PvdD en SP figuurlijk bij de club "op schoot gezeten hebben". De partijen wekten de indruk dat de wethouder de aanleg van een vierde kunstveld voor de club erdoorheen gedrukt heeft.

"Daar klopt helemaal niets van", betoogde burgemeester Henri Lenferink. Omdat verhalen over de vermeende betrokkenheid van Dirkse bij de hockeyclub al een tijd rondgingen, had Lenferink zich er al in verdiept en geconstateerd dat er niets aan de hand is.

"Als lokale bestuurder heb je logischerwijs een grotere betrokkenheid bij de onderwerpen waar je over gaat", zei Lenferink, die op verzoek van CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie op de kwestie inging.

"Vaak zijn dat publieke voorzieningen die ons allemaal ten goede komen. Dat is ook hier zo. De wethouder heeft de wensen van de hockeyclub niet aan de keukentafel ingefluisterd gekregen. Als college voeren wij opdrachten van u als raad uit. Dat is hier niet anders", aldus Lenferink.

Geen duur theehuis en opnieuw in gesprek met speeltuin om verplaatsing

De raad deed een nieuw voorstel voor het Roomburgerpark. Dat wijkt op enkele punten af van het raadsvoorstel dat het college had opgesteld. Zo komt er geen nieuw duur theehuis (in het plan wordt uitgegaan van 1,5 miljoen euro) dat als ontmoetingsplek voor de buurt moet dienen. Een door het CDA ingediend voorstel van die aard werd breed gesteund.

De gemeente moet daarnaast opnieuw in gesprek met speeltuin De Speelschans om de verplaatsing in goed overleg af te stemmen en zorgen weg te nemen. Zo moet de speeltuin even groot blijven en mag vanwege de veiligheid de omheining niet verdwijnen. Ten slotte wil de raad dat het veel bekritiseerde participatieproces wordt geëvalueerd.



Wanneer over het gewijzigde voorstel wordt gestemd, wordt pas bepaald zodra duidelijk is of er een referendum over het raadsvoorstel komt. De eerste stap daartoe is gezet met de indiening van een inleidend referendumverzoek. In de volgende fase moeten de initiatiefnemers vijfduizend mensen ertoe bewegen de referendumaanvraag te steunen. Als dat lukt, kan Leiden zich vrijwel zeker gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 uitspreken over het plan.