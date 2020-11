Het budget van het Leidse Sportakkoord is tot en met 2022 zeker 60.000 euro. Het indienen van de eerste concrete projecten kan tot 1 december van dit jaar.

Uiteenlopende partijen in de stad kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Sportakkoord. Voorwaarde is dat een aanvraag met minimaal twee partijen gebeurt waarvan altijd minstens één sportvereniging. Alle aanvragen worden beoordeeld door een breed samengestelde regiegroep.

Leiden heeft in navolging van het Nationaal Sportakkoord een eigen sportakkoord dat is ondertekend door ruim veertig partijen uit de stad waaronder sportverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties en commerciële partijen. De inzet is dat alle partijen een bijdrage gaan leveren aan de ambitie dat alle inwoners een leven lang kunnen genieten van sporten en bewegen.