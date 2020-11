De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van een mishandeling zondag in de Doelensteeg in Leiden waarbij een vrouw door een onbekende man een klap in haar gezicht kreeg.

Het incident vond rond 12.30 uur plaats in de Doelensteeg nabij het Rapenburg. De vrouw hoorde in de Doelensteeg een fiets vallen, waarna ze omkeek en zag dat een man op haar af kwam rennen. De man gaf haar een klap in het gezicht en vluchtte op een fiets weg in de richting van het Lipsius-gebouw, laat de politie weten.

De politie zoekt getuigen van deze mishandeling.