Het collectief Sportstad Leiden gaat online sportcolleges organiseren voor Leidse sportverenigingen. Tijdens de colleges worden thema's behandeld die de verenigingen momenteel bezighouden, zoals financiën, ledenbehoud en het omgaan met de coronamaatregelen.

De Leidse Sport Colleges zijn een vervolg op de digitale informatiebijeenkomsten die de afgelopen maanden zijn gehouden en door de verenigingen goed gewaardeerd werden.

In november staan er twee thema's op de agenda. Op dinsdagavond 17 november gaat het over het Leids Sportakkoord met aanjager Mijke Sluis. Donderdagavond 19 november gaat het over hoe je als Leidse club kunt meedoen aan de Clubkadercoach-regeling in Leiden.

Sportstad Leiden hoopt veel verenigingen te verwelkomen in de digitale sessies en ze in een uur goed bij te kunnen praten. De Leidse Sport Colleges kunnen door iedereen van de club gevolgd worden.