Het Leidse Driestar College biedt vanaf komend schooljaar ook havo in de bovenbouw aan. Nu gaan Leidse havoleerlingen van Driestar in klas 4 en 5 nog naar de vestiging in Gouda. Doordat de locatie in Leiden dit onderwijs nu ook gaat aanbieden, hoeven de leerlingen niet meer van school te wisselen.

Leerlingen kiezen er volgens directeur Geert Snoep bijna altijd voor om naar Gouda te gaan en stappen niet over naar een andere middelbare school in Leiden. "Het onderwijs sluit het beste aan bij de eerste jaren en het is bekend voor de leerlingen."

Vanaf komend schooljaar is havo 4 beschikbaar in Leiden. "Het plan voor deze uitbreiding staat al langer in de steigers en nu kunnen we het eindelijk snel uitvoeren", vertelt Snoep. "Het is andere jaren niet gelukt, omdat omliggende scholen het niet eens waren met het plan. Bij deze poging was er geen protest." In het schooljaar 2022-2023 krijgt het Driestar College zijn eerste havo 5-klas.

De vwo-leerlingen krijgen later ook de kans om langer in Leiden te blijven. Er wordt een zogenoemd tweefasen-vwo ingevoerd, waarbij leerlingen tot klas 5 in een klas met havo- én vwo-leerlingen zitten. "Leerlingen kunnen op deze manier hun havodiploma bij ons halen, waarna ze nog maar één jaar naar Gouda gaan voor hun vwo-diploma", legt Snoep uit. Dit systeem wordt in 2023 ingevoerd.

De school beschikt over veel docenten die ook in de bovenbouw kunnen lesgeven, waardoor de regeling al in 2021 van start kan gaan. "Voor de invoering van de extra klassen moeten er misschien wel over een paar jaar lokalen bij komen", zegt Snoep. "We zijn ons er al op aan het voorbereiden, maar voorlopig zijn we vooral blij de dat we de leerlingen langer in Leiden kunnen houden."