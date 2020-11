Een Jumbo-supermarkt in winkelcentrum Diamantplein in Leiden is zondagavond overvallen. De politie is op zoek naar de verdachte.

De overval gebeurde rond 19.00 uur. De verdachte is vermoedelijk rond de achttien jaar, droeg een zwarte jas met roze capuchon en een grijze trainingsbroek.

Hij rende weg in de richting van de Opaalstraat. De politie is met meerdere voertuigen in de wijk naar hem gaan zoeken, maar dit leverde niks op. Via Burgernet wordt gewaarschuwd om de overvaller niet zelf te benaderen.

Mensen die meer weten over de overval of de verdachte, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.