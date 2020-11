Een personenauto is zondag over de kop geslagen op de A44 bij Oegstgeest. De bestuurder is eerst door ambulancepersoneel onderzocht en later overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur ter hoogte van het BP-tankstation. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Waarschijnlijk verloor de bestuurder door nog onbekende reden de macht over het stuur en kwam in de vangrail terecht.

Op de vluchtstrook lag een varkensrug, een betonnen object dat vaak wordt gebruikt om een berm af te zetten of om het einde van een parkeerplaats aan te geven. Mogelijk is de auto daarop geklapt en toen over de kop geslagen.