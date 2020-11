De stichting Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden hebben de afgelopen tijd meerdere dieren aangetroffen die positief zijn getest op de vogelgriep. Het dierenasiel heeft de vogels in quarantaine geplaatst en laat voorlopig geen bezoekers toe.

Medewerkers nemen extra voorzorgsmaatregelen. De dierenambulance vraagt mensen om gewonde vogels niet aan te raken, omdat het virus in zeldzame gevallen ook kan overgaan op mensen. Ook overleden vogels moeten niet worden aangeraakt.

Als mensen een gewonde of dode vogel vinden, wordt aangeraden om er een foto van te maken en het te melden bij de eigenaar van de grond, meestal de gemeente. Als het om meerdere dode vogels op één plek gaat, wordt geadviseerd om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in te lichten.

Het vogelgriepvirus, ook wel aviaire influenza of vogelpest genoemd, komt elk jaar op meerdere plekken in Nederland wel voor. Meestal wordt het vastgesteld op een pluimveebedrijf en is er sprake van een virus dat niet leidt tot ernstige ziekte bij dieren, schrijft het RIVM op haar website.

Wel is het virus erg besmettelijk en kunnen dieren er in het uiterste geval binnen een paar dagen aan overlijden. Als mensen het krijgen, hebben ze last van normale griepverschijnselen, maar ze worden niet ernstig ziek.