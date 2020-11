Een set nieuwe ruiten die binnenkort geplaatst zou worden in een flat aan de Jacob Campenlaan in Leiden Zuidwest is vrijdagavond zwaar beschadigd na het afsteken van vuurwerk. De buurt heeft al dagen te maken met een groep jongeren die vuurwerk afsteekt.

De politie controleerde daarom al vaker in de wijk. Ook elders in Leiden wordt de afgelopen tijd regelmatig zwaar vuurwerk afgestoken.

Mensen die overlast hebben van vuurwerk worden gevraagd dit altijd bij de politie te melden. Getuigen van het incident van vrijdagavond worden ook verzocht contact op te nemen.