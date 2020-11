Universiteit Leiden groeit verder buiten de Sleutelstad. De onderwijsinstelling gaat uitbreiden bij Campus Den Haag, in het zogenoemde Central Innovation District.

Er zijn plannen voor een Campusboulevard met een nieuw universiteitsgebouw in het gebied tussen het Prins Bernhardviaduct en de Schedeldoekshaven.

De intentieovereenkomst voor deze uitbreiding werd op vrijdag 6 november ondertekend door de Haagse wethouder Anne Mulder van Stadsontwikkeling en Martijn Ridderbos, vicevoorzitter college van bestuur van de Universiteit Leiden. Volgens Ridderbos is Den Haag hét politieke en bestuurlijke hart van Nederland en een vestigingsplaats van veel internationale organisaties.

Gebied is nog in ontwikkeling

De Campusboulevard moet een plek worden waar studenten, medewerkers en inwoners van Den Haag elkaar kunnen ontmoeten. Het gebied is momenteel nog in ontwikkeling, maar biedt straks naast woningen, bedrijven en kennisinstellingen ook groen en een buitenruimte waar voetgangers centraal staan. De boulevard is een aanvulling op de zogenoemde Policy Campus, het gebied rondom Centraal Station, waar veel departementen en onder meer de Koninklijke Bibliotheek zijn gevestigd.

Voor de gemeente Den Haag betekent de uitbreiding van de Campus Den Haag een versterking van het gebied waarin overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven nog beter de krachten kunnen bundelen. De gemeente presenteerde enkele maanden geleden haar ontwerp-structuurvisie CID 2040. Uitbreiding van de Universiteit Leiden in Den Haag past goed in het ruimtelijke beleid, de visie en de ambities van de gemeente voor dit gebied.

Campus heeft ruim zesduizend studenten

In ruim twintig jaar is de Campus Den Haag uitgegroeid van een paar medewerkers naar een volledige vestiging van de universiteit met meer dan vijfhonderd medewerkers, achttien Bachelor- en Masteropleidingen en ruim zesduizend studenten. De uitbreiding past bij de ambities van de Universiteit Leiden in Den Haag en omgeving.