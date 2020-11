In kunstenaarscentrum Haagweg 4 in Leiden heeft vrijdagavond een brand gewoed. De vlammen werden rond 21.40 uur ontdekt aan de zijkant van het enorme gebouw bij het parkeerterrein. Niemand raakte gewond.

De brandweer schaalde al snel op waarna een tweede blusvoertuig ter plaatse kwam.

De brand is ontstaan in een werkplaats op de begane grond. Nadat het vuur gedoofd was, is de brandweer begonnen met het ventileren van het gebouw. Bij de brand kwam nogal wat rook vrij.