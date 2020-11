Wethouder Ruud Bouter en initiatiefnemer Paul Mooijman openden donderdag het hondenspeelveld in Zoeterwoude-Dorp. Ook op de losloopstrook langs het Spoorpad, even verderop in Zoeterwoude-Rijndijk, zijn loslopende honden vanaf deze week welkom.

Het hondenspeelveld kwam er op verzoek van een groep hondenbezitters in het dorp. Aangevoerd door Zoeterwoudenaar Paul Mooijman zamelden ze voldoende handtekeningen in om hun wens op de agenda van de gemeente te krijgen. Hierna duurde het bijna twee jaar voor het burgerinitiatief werd beloond met het besluit tot aanleg van een hondenspeelveld.

"Zo'n veldje aanleggen kost bijna 9.000 euro. Dat moeten we wel kunnen betalen", verklaarde wethouder Bouter die het speelveld oorspronkelijk pas voor 2021 op de begroting zette. Nadat de gemeenteraad er unaniem mee akkoord ging om de aanleg uit de algemene reserves te betalen kon het veld er toch nog in 2020 komen.