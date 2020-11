De familie Van Rijn, die sinds 1982 boerderij 't Geertje in Zoeterwoude-Dorp exploiteert, krijgt 3.000 euro subsidie van het Landschapsfonds Holland Rijnland. Het geld gaan ze gebruiken om de fruitbomen op het erf van de familieboerderij te onderhouden en nieuwe bomen aan te planten. Naast de subsidie mag de familie voor hun fruitbomen-project gebruik maken van experts die verbonden zijn aan het fonds.

Peter van den Akker, voorzitter van Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland, vindt de ontwikkelingen bij boerderij ’t Geertje goed passen bij de doelstelling van de stichting: “Wij ondersteunen projecten die onze streek duurzaam ontwikkelen en aantrekkelijk houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Het fruitbomen-project past in ons plaatje.”

In 1982 namen Wim en Ada van Rijn boerderij ’t Geertje over van de ouders van Wim. Zij maakten de boerderij tot wat het nu is. Dochters Marleen en Willeke zetten de traditie voort: “Met steun van onze ouders hebben we de afgelopen jaren een wildplukroute en voedselbos opgezet. In november willen we starten met ons fruitbomen-project in samenwerking met het Landschapsfonds” meldt Willeke.