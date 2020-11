De sloop van de portiekflats aan de Hoflaan en Weidehof in Leiden is deze week begonnen. Over enkele weken wordt gestart met de bouw van 74 nieuwe huurappartementen, die eind 2022 opgeleverd worden. Een deel van de sloop verliep overigens niet geheel zonder problemen. Donderdag werd een wijkkast geraakt waardoor het internet in de directe omgeving uitviel.

Het gaat om een nog actieve verdeelkast van Ziggo waarvan de kabels eigenlijk al afgekoppeld hadden moeten zijn, zegt Edwin van Diemen van Van Diemen Sloopwerken die daar aan het werk is. "Een communicatiefout met Ziggo, blijkbaar is dat ergens op een bureau blijven liggen daar." Direct nadat omwonenden hun beklag hadden gedaan bij de slopers, zijn monteurs van Ziggo ter plaatse gekomen. Die hebben de avond en nacht gebruikt om de internetverbinding weer te herstellen.

Als de sloop over een aantal weken klaar is, wordt begonnen met de bouw van drie blokken met appartementen. Die hebben een oppervlakte tussen de 50 m2 en 65 m2 en tellen twee of drie slaapkamers. Doordat er in de gebouwen een lift komt, zijn de appartementen ook geschikt voor ouderen. Door het toevoegen van woningen met een eigen voordeur op straatniveau, wordt er ook voor gezorgd dat er meer leven komt op straat.

De nieuwe woningen zijn aardgasvrij en op het dak van ieder complex komen zonnepanelen. De voormalige bewoners van de twee straten kunnen na oplevering van de woningen in 2022 met voorrang terugkeren naar een nieuwe woning. De overgebleven appartementen biedt Portaal daarna via de reguliere manier aan voor woningzoekenden.