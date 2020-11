In een brief op de website van de gemeente spreekt burgemeester Fred van Trigt zijn zorgen uit over het stijgende aantal coronabesmettingen in Zoeterwoude. "Waren het er vier weken geleden nog zes, afgelopen twee weken kwamen er achtereenvolgens 37 en 32 besmettingen per week bij. Procentueel gezien is dit hoog in vergelijking met de regiogemeenten", stelt van Trigt. De burgervader roept de inwoners van het dorp op om de coronamaatregelen beter na te leven.

"Wij zoeken graag het gezelschap van anderen op. Op dit moment is het echt van belang om dat niet te doen," waarschuwt van Trigt in de brief.

Net als minister-president Mark Rutte stelt hij dat zoveel mogelijk thuisblijven de oplossing is. Van Trigt sluit af met een oproep aan alle Zoeterwoudenaren: "Houdt u alstublieft aan de maatregelen, voor uw eigen veiligheid én uit respect voor anderen."