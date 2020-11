Veiligheidsregio Hollands Midden heeft besloten dat Leidse studentenverenigingen hun leden een studieplek mogen aanbieden, mits de studenten zich aan de coronaregels kunnen houden.

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdag liet voor veel Leidse studenten onduidelijkheid achter. Toen werd bekendgemaakt dat verenigingsgebouwen twee weken dicht moeten voor volwassenen.

Leidse studentenverenigingen kregen woensdag te horen dat er misschien een uitzondering kon worden gemaakt. De veiligheidsregio heeft die uitzondering donderdag bevestigd.

"Natuurlijk houden we ons hier aan alle coronaregels", zegt Marretje Oomen, praeses van vereniging SSR. In het pand aan de Hogewoerd zijn in drie verschillende ruimtes zo'n vijftien tafels op gepaste afstand van elkaar geplaatst.

"We merken de laatste tijd dat mensen graag hier komen. Het is niet druk want de tentamenperiode is net voorbij. Maar de hele dag zijn er wel mensen aan het studeren", vertelt Oomen. "En het is nog gezellig ook. Alle verenigingsactiviteiten zijn verder natuurlijk stil gevallen. Zo zie je af en toe nog eens wat leden. Dat is wel gezellig."