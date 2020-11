Acht communicatiestudenten van de Hogeschool Leiden hebben via hun studentenbedrijfje Eventastic 1.757,50 euro ingezameld voor een nieuwe ambulance voor de vluchtelingenkampen van Rohingya-moslims in de stad Cox's Bazar in Bangladesh.

De studenten organiseerden zondagmiddag het online evenement Zero to Hero via YouTube. Meer dan honderd mensen keken naar de livestream. Er werd geld ingezameld door toegangstickets en een veiling. Al het opgehaalde geld gaat naar het goede doel.

Het geld is bestemd voor een ambulance in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh. In het vluchtelingenkamp is nu maar één ambulance voor een miljoen vluchtelingen. Daardoor is de zorg nu voor veel mensen onbereikbaar.

In totaal haalden de studenten 1.757,50 euro op.