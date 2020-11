Op de Utrechtse Veer in Leiden heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed in een keuken. De brand ontstond vermoedelijk in een pannetje dat op het vuur stond en kon snel worden geblust.

Bij aankomst van de brandweer, die bij een melding van een woningbrand standaard met drie auto’s uitrukt, was de brand al uit. De keuken is nog gecontroleerd op eventuele brandresten en daarna is de woning geventileerd.