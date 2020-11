In het kerstdorp bij Intratuin in Voorschuiten staat de komende weken de Leidse Pieterskerk. Een miniatuurversie van de kerk is daar ook te koop. Dinsdagmiddag is het eerste exemplaar overhandigd aan cultuurwethouder Yvonne van Delft.

De bedrijfsleider van het tuincentrum liep al bijna twee jaar rond met het idee van een kleine Pieterskerk. En toen Ramon van Rooijen het idee opperde bij de directeur van de Pieterskerk Frieke Hurkmans, was die meteen enthousiast. Zij voorziet een mooi aandenken aan het 900-jarig bestaan van de kerk, dat aankomend jaar wordt gevierd.

Het schaalmodel van de kerk zou al eerder dit jaar worden gepresenteerd, maar door corona werd dat uitgesteld. Met nog zo'n anderhalve maand te gaan tot de kerstdagen, was het deze week de hoogste tijd voor de presentatie. Wethouder Yvonne van Delft nam het eerste exemplaar in ontvangst en toonde zich enthousiast om thuis zelf ook weer met een kerstdorp aan de slag te gaan.

Het collectorsitem, waarvan er 500 zijn gemaakt, is te bewonderen in de Intratuin in Voorschoten. Daar heeft hij een prominente plek gekregen in het kerstdorp dat elk jaar wordt gebouwd. Naast de kerk is dit jaar ook een miniatuurvariant van de 3-oktoberkermis en een Leidse wensput te vinden. De opbrengst van de wensput komt ten goede aan de Pieterskerk.