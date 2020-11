Voetbal- en cricketvereniging ASC in Oegstgeest kreeg woensdag groen licht om twee van de vier natuursportvelden te vervangen door kunstgrasvelden.

Het bestuur van ASC hoopt met deze velden een oplossing te hebben voor de overbelasting van de velden en de afgelastingen van trainingen en wedstrijden.

ASC is één van de weinige voetbalclubs in de regio zonder kunstgrasvelden. De gemeente heeft in het bestemmingsplan voor het sportpark een verbod gelegd op kunstgrasvelden.

Het verbod uit het bestemmingsplan bleek echter geen rechtskracht te hebben, dus stemde de wethouder begin juni in met de velden. ASC beloofde vervolgens de schade aan de natuur te compenseren met andere projecten zoals een bijenhotel en een egelhuis.

Vervolgens ontstond er ook nog een discussie in de gemeenteraad van Oegstgeest. De kunstgrasvelden en de geloofwaardigheid van de raad werden onderzocht en besproken, waardoor de vergunningsprocedure voor ASC vertraging opliep. De sportvereniging heeft woensdag de vergunning ontvangen.