Het Leids International Film Festival (LIFF) heeft er vanwege de verscherpte maatregelen die dinsdag zijn afgekondigd door het kabinet voor gekozen om volledig online verder te gaan. Woensdag om 22.00 uur gaan de nieuwe maatregelen in en vanaf dat moment mogen er geen films meer in de bioscoop getoond worden. De organisatie vindt het jammer, maar had vooraf rekening gehouden met dit scenario.

No Half Measures is de titel van het filmfestival dat op 29 oktober van start ging en tot en met 8 november loopt. Woensdag is de laatste dag in de bioscoop; vanaf woensdagavond zal het programma volledig online verder gaan.

"We hadden al drie online zalen, daar openen we nu een vierde online zaal bij", legt marketingmanager Evert de Vries uit. In deze vierde zaal, Apollo, draaien onder meer films die eigenlijk in de bioscoop op het programma stonden. Daarnaast worden hier nieuwe films aan toegevoegd.

Hoewel de organisatie het erg verdrietig vindt voor mensen die al kaartjes hadden voor de fysieke voorstellingen, is LIFF vastbesloten om er het beste van te maken. De Vries: "We zorgen ervoor dat ook de tweede helft van het festival een succes wordt. En volgend jaar komen we extra groots terug."