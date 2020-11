Het Leids Carillon Genootschap is een crowdfundingsactie gestart om het Eijsbouts-carillon van de Lodewijkskerk te voorzien van een digitaal stokkenklavier. Zo is hij met de hand en op afstand bespeelbaar.

Het carillon ondergaat binnenkort een grote onderhoudsbeurt die wordt uitgevoerd in opdracht van het kerkbestuur. Het genootschap wil het carillon met de hand bespeelbaar maken. Nu gebeurt dat met de computer. Het bijbehorende apparatuur, waaronder een nieuwe computer kost 30 duizend euro.

Eeuwen geleden was er al een carillon in de toren. Voor dat klokkenspel werden nog melodieën gemaakt door de beroemde Leidse componist/organist en beiaardier Cornelis Schuyt. Maar dat klokkenspel werd wegens bouwvalligheid tot twee keer toe uit de toren verwijderd. Eerst in 1642 en nog eens in 1715. In 1961 werd na de ingrijpende restauratie van de toren een nieuw carillon gegoten door de Koninklijke Eijsbouts in Asten.

Wie een bijdrage wil leveren aan het stokkenklavier van het Eijsbouts-carillon van de Lodewijkskerk kan een gift doen of donateur worden.