De Leiden Marathon is een crowdfunding gestart om de verliezen die dit jaar door de coronacrisis zijn ontstaan, te compenseren. Het doel is om 25.000 euro in te zamelen.

Onder de noemer ‘Alles voor de Marathon’ worden verschillende uitjes, activiteiten, unieke objecten en leuke hebbedingetjes aangeboden om geld op te halen.

Volgens marathonvoorzitter Tjeerd Scheffer had de Leiden Marathon aan het begin van het jaar nog een aardige reserve. Door het missen van twee marathons, lijden ze nu groot verlies.

In ruil voor een donatie worden de gekste dingen wegegeven. Van een kaartje uit het Griekse Marathon tot een drive-in barbecue en een plek in een stripboek. Volgens de voorzitter is alles spontaan aangeboden door mensen, bedrijven, musea en andere instellingen. "Vanzelfsprekend worden de tegenprestaties uitgeleverd als het van corona weer mag."