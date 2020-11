Het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp schaalt de reguliere zorg vanaf woensdag verder af, om komende week voldoende plek in het ziekenhuis te houden en de hoeveelheid coronapatiënten op te vangen. Dat betekent dat er meer niet-acute operaties worden uitgesteld. De acute zorg gaat wel altijd door, zo meldt het ziekenhuis.

Acute zorg is zorg die binnen dertig dagen nodig is. Ook de poliklinische zorg, zorg voor kinderen en zwangere vrouwen en oncologische zorg gaan gewoon door.

Alrijne verplaatst ook regelmatig coronapatiënten naar ziekenhuizen elders in het land. "Helaas zijn er nog steeds meer en meer inwoners van onze regio die het coronavirus krijgen. Een klein deel hiervan komt terecht in het ziekenhuis", meldt het ziekenhuis.

"De afgelopen weken is het aantal ziekenhuisbedden dat nodig is voor coronapatiënten snel gestegen. We verplaatsen regelmatig patiënten naar buiten de regio. Dat is heel vervelend voor onze patiënten, maar dringend nodig om weer bedden beschikbaar te krijgen."