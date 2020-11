Het Leids Mediafonds heeft 13 van de 25 aanvragen voor een bijdrage aan journalistieke onderzoeksprojecten gehonoreerd. Samen krijgen die bijna 140.000 euro subsidie.

Het gaat om artikelenseries, podcasts en documentaires, die in samenwerking met Leidsch Dagblad, Sleutelstad en Omroep West tot stand gaan komen.

"De onderwerpen lopen uiteen van de impact van corona tot aan de Leids-Marokkaanse gemeenschap en van de positie van Leidse wijkverenigingen tot de nieuwe toekomst van vliegveld Valkenburg", zo meldt het fonds na beoordeling van alle ingestuurde aanvragen.

Dit jaar is de subsidie verdeeld over de voorjaars- en de najaarsronde. Het Leids Mediafonds beheerde in 2020 een subsidiebedrag van 200.000 euro. Dat is het bedrag dat de gemeente Leiden als subsidiegever heeft uitgetrokken voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving.

Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio. Voor 2021 is een bedrag van 100.000 euro beschikbaar.

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 april volgend jaar.