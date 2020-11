De herontwikkeling van het voormalige bankkantoor van ABN AMRO aan de Stationsweg in Leiden is maandag begonnen.

Direct naast het project bij Lorentz in het centrum van Leiden, waar drie flinke torens worden neergezet, komt het nieuwbouwproject Octagon.

Ook hier gaat het om een groot nieuw gebouw met daarin commerciële functies, waaronder een hotel, Daarbovenop komen twee achthoekige woontorens waar het complex ook de naam aan ontleent.

Ook het voormalige schoolgebouw achter de banklocatie wordt gesloopt en bij de nieuwbouw betrokken.

In de twee woontorens komen koopappartementen; 23 in de Westtoren en 56 in de Oosttoren. De verkoop begint eind dit jaar.