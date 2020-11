Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt van het ministerie van Volksgezondheid 1,9 miljoen euro voor onderzoek naar medicinale cannabis bij patiënten met zenuwpijn. Deze patiënten krijgen nu antidepressiva of opiaten, maar die werken niet goed.

In dit onderzoek gaat het volgens Albert Dahan, hoogleraar Anesthesiologie om patiënten die zenuwpijn hebben door bijvoorbeeld diabetes, herpes of een ongeval.

Aan de hand van een uitgebreid zenuwonderzoek wordt gekeken welke patiënten baat hebben bij de behandeling met medicinale cannabis.

"Veel klinisch onderzoek naar cannabis wordt uitgevoerd met de hele plant, waar allerlei actieve stoffen in zitten", aldus Geert Jan Groeneveld, neuroloog bij de afdeling Anesthesiologie. "In deze studie gaan we heel gecontroleerd uitzoeken of twee bestanddelen van cannabis, tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD), patiënten met chronische zenuwpijn kunnen helpen. Dat is nog nooit uitgevoerd, een unieke studie dus."

THC heeft een pijnstillend effect, maar zorgt er ook voor dat mensen high worden en soms ook angstig. CBD zou deze bijwerkingen van THC mogelijk kunnen verminderen.

THC-CBD-combinatie en placebo

In welke hoeveelheden beide bestanddelen toegediend moeten worden, gaat Groeneveld bepalen aan de hand van een proef met gezonde personen. Deze personen krijgen een THC-CBD-combinatie of een placebo. "De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor een volgende studie. Daarin worden tweehonderd patiënten met zenuwpijn vijf weken behandeld met de THC-CBD-combinatie en vijf weken met een placebo.

Groeneveld hoopt in het begin van 2021 te kunnen starten met de proef met de gezonde personen.