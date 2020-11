De kersverse burgemeester van Zoeterwoude, Fred van Trigt, krijgt van de gemeenteraad een jaar de tijd om naar Zoeterwoude te verhuizen. De raad stemde unaniem in met het voorstel om Van Trigt een jaar ontheffing te geven voor de woonplaatsvereiste die is opgenomen in de gemeentewet. In die wet staat dat een burgemeester verplicht is om in zijn eigen gemeente te wonen.

Van Trigt, die op 7 oktober Liesbeth Bloemen opvolgde, woont momenteel nog in Hillegom. De familie Van Trigt heeft inmiddels een geschikte woning in Zoeterwoude gevonden. "Binnenkort krijgen we de sleutel. Na een grondige verbouwing verhuist ons gezin ergens in het eerste kwartaal van 2021 naar de Zonnegaarde in Zoetwoede-Dorp", bevestigt Van Trigt.