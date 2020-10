De politie heeft donderdagavond twee drugsdealers aangehouden in Leiden en Oegstgeest. De twee mannen hadden cocaïne verstopt in hun auto. De drugs zijn in beslag genomen.

Een 22-jarige man uit Leiden is opgepakt op de Warmonderweg in Oegstgeest nadat de politie cocaïne vond in het portier van een auto.

De tweede drugsdealer is aangehouden na een verkeerscontrole op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Het gaat om een twintigjarige man uit Hillegom. "Wij zagen al dat de bestuurder iets aan het verstoppen was in zijn auto. Tijdens de controle bleek ook deze bestuurder wikkels cocaïne verstopt te hebben in het voertuig", aldus de politie.

Het geld dat de dealers bij zich hadden en de twee auto's waar zij in reden zijn ook in beslag genomen.