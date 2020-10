Studentenvereniging Minerva organiseert maandag een online symposium over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Mensen die meer over de verkiezingen willen weten kunnen zich gratis aanmelden.

De viertiende editie van het symposium vindt dit jaar online plaats vanwege corona. Een voordeel hiervan is dat het symposium daardoor extra toegankelijk is voor jong en oud. "Het symposium is niet alleen meer een politieke verdieping voor de leden van Minerva en zelfs niet alleen voor studenten, maar voor iedereen die geïnteresseerd is", zegt Franka Wigman van de All American Commissie die het symposium organiseert.

Op het symposium komen sprekers, zoals Jaap de hoop Scheffer, Elske Doets en Marietje Schaake om lezingen te geven op enkele uiteenlopende onderwerpen, zoals cybersecurity, politiek, handel en media in het licht van de verkiezingen.

De lezingen worden afgewisseld door zangintermezzo's, theater van de Kiesmannen en live video vanuit Washington, met uiteindelijk een paneldiscussie. Het symposium is daarnaast ook interactief want alle kijkers kunnen live vragen en opmerkingen insturen die vervolgens worden behandeld.

Het evenement vindt maandag tussen 14.00 en 18.00 uur plaats.