Televisie- en internetprovider Ziggo heeft het geplande onderhoud in Leiden voor de nacht van 3 op 4 november uitgesteld. Deze nacht zijn namelijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen en door het onderhoud zou voor klanten de hele nacht geen internet en televisie beschikbaar zijn.

In een brief aan klanten kondigde Ziggo onlangs aan om in de nacht van 3 op 4 november in onder meer Leiden groot onderhoud te plegen. De aankondiging leidde tot frustratie en ongeloof bij verschillende Leidenaren.

Veel mensen waren van plan om de presidentsrace live te volgen. Na het grote aantal klachten heeft Ziggo zich bedacht en wordt het onderhoud uitgesteld.