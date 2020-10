Huisarts Jeroen Birnie uit de Professorenwijk heeft woensdagmiddag 2.017 handtekeningen ingeleverd bij de gemeente Leiden voor een inleidend referendumverzoek over de inrichting van het Roomburgerpark. Dat is bijna drie keer zoveel als de benodigde 750 steunbetuigingen. Griffier Gerald van Leiden nam de handtekeningen in ontvangst.

Het gaat om de aanleg van een vierde hockeyveld voor de Leidse Hockey Club Roomburg. Birnie en de ondertekenaars willen geen nieuw hockeyveld met plastic kunstgras.

De gemeente gaat nu onderzoeken of er ten minste 750 geldige handtekeningen zijn ingeleverd. Zodra dat is vastgesteld, moet de gemeenteraad bepalen of het onderwerp, het gemeentelijke herinrichtingsplan voor het Roomburgerpark, 'referendabel' is.

Op 10 november bespreekt de Leidse gemeenteraad het collegevoorstel voor de herinrichting van het Roomburgerpark. In het voorstel is vergroening van de omliggende straten opgenomen.

Een meerderheid van de raad steunt die plannen, maar een besluit wordt er door het inleidende referendumverzoek echter niet genomen. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen die avond wel worden vastgesteld.

De stemming over het eventueel gewijzigde voorstel vindt pas plaats nadat het referendum is gehouden, of na zes weken als er onvoldoende handtekeningen binnenkomen om de volksraadpleging daadwerkelijk te laten houden. Daarvoor zijn vijfduizend ondersteunende handtekeningen nodig.