Bewonersgroep Duurzame Energie Merenwijk (DEM) organiseert donderdag 29 oktober om 20.00 uur een online bijeenkomst waarin een onderzoek naar alternatieve energiebronnen in de Merenwijk in Leiden wordt gepresenteerd.

Leiden moet in 2050 van het aardgas af zijn en de gemeente wil graag dat de Merenwijk daarin voorop gaat. DEM wil graag samen met buurtbewoners kijken naar andere mogelijkheden om te koken en je huis te verwarmen als er straks geen aardgas meer beschikbaar is.

Tijdens de bijeenkomst is er voor iedereen de gelegenheid om vragen te stellen. "Het onderzoeksbureau is er, evenals mensen van de gemeente en wij van DEM. Het onderzoek is in de Merenwijk gedaan, maar iedereen die geïnteresseerd is, mag zich aanmelden", aldus voorzitter Tjitske Veldkamp van DEM.

Het is nog een lange weg naar een aardgasvrij bestaan, met allerlei hobbels, lastige vraagstukken en een zoektocht naar betaalbare oplossingen. DEM denkt ook mee met wijkbewoners over wat er op korte termijn mogelijk is. Voor tips kunnen bewoners terecht op de website van DEM.