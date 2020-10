In de keuken van Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest worden de komende weken 4.400 maaltijden bereid voor de Voedselbank Leiden en omgeving.

Er is sprake van een bezoekersdip bij Landgoed Oud Poelgeest tijdens de tweede coronagolf. Nu er veel minder gasten zijn om voor te koken, worden de kookkunsten ingezet om de klanten van de twee voedselbanken te ondersteunen. Het gaat om duizend mensen in Leiden en honderd in Teylingen.

In totaal worden er 4.400 maaltijden bereid. "Allemaal met verse producten", aldus directeur Jan-Willlem Besselink. De actie wordt ondersteund door horecagroothandel Hanos, de Rabobank Leiden-Katwijk en B&J Verhuur uit Katwijk.

De voedselbanken hebben het lastig. De stijging van het aantal gebruikers van de voedselbank is 15 procent. Daarnaast willen supermarkten voedselverspilling beperken, waardoor er substantieel minder overblijft voor de voedselbank. Het gaat daarbij ook vaak om de wat duurdere producten, zoals vlees en vis. "We krijgen daardoor wel 75 tot 85 procent minder via de supermarkten", vertelt coördinator Hugo Brouwer van de Voedselbank Leiden.

Daarnaast is het voor de voedselbanken momenteel niet mogelijk om inzamelingsacties bij supermarkten te houden vanwege de coronamaatregelen. Een alternatief heeft de Voedselbank Leiden inmiddels wel gevonden in het verkopen van vouchers.